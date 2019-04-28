Тухель: "Хочу продолжить работу с ПСЖ"



Главный тренер ПСЖ Томас Тухель после поражения команды от "Ренна" (2:2, по пенальти - 5:6) в финале Кубка Франции, заявил, что он не намерен уходить в отставку.

"Я хочу продолжить работу с ПСЖ. Сейчас рано комментировал матч с "Ренном", мне нужно поразмыслить несколько дней. Это поражение сложно объяснить. Не понимаю, что произошло с нами после того, как мы повели со счетом 2:0.

Мбаппе обычно очень хорош, но в этой встрече он играл неуверенно. Его красная карточка - это необычный случай", - приводит слова Тухеля Goal.

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