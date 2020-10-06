Тухель хотел видеть Суареса в ПСЖ, клуб так и не сделал предложение "Барселоне"

ПСЖ в нынешнее трансферное окно мог приобрести форварда Луиса Суареса. В уругвайце был заинтересован главный тренер парижан Томас Тухель. Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Telefoot.



По данным издания, тренер обозначил 33-летнего нападающего как приоритетную цель, однако ПСЖ так и не сделал "Барсе" конкретного предложения, из-за чего Тухель раскритиковал работу клуба на трансферном рынке.

Напомним, Суарес перешел в сентябре 2020 года из "Атлетико" в "Барселону" за 6 миллионов евро.

Не пропустите: Защитник "Барсы" Альба выбыл на неопределенный срок из-за травмы. | http://soccernews.ru