Тухель: "Когда Неймар открывает свое сердце, он подвержен эмоциям"

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Тухель: "Когда Неймар открывает свое сердце, он подвержен эмоциям"

Наставник ПСЖ Томас Тухель выступил в защиту нападающего Неймара.

Напомним, что из-за того, что бразилец ударил фаната "Ренна" после проигрышного матч ПСЖ в Кубке Франции, против игрока завели дисциплинарное дело. 

"Может его реакция не совпадает с принципами клуба, однако легко судить со стороны. Когда Неймар открывает свое сердце, он подвержен эмоциям. От хороший сильный футболист, однако когда о нем что то говорят, его это очень сильно задевает", - сказал Тухель.

Скорее всего, Неймара дисквалифицируют на несколько матчей из-за этого инцидента.

Игрок перешел в ПСЖ летом 2017 года из "Барселоны" за 222 миллиона евро, став самым дорогим футболистом в истории. В нынешнем сезоне он провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 21 гол и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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