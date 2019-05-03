Тухель: "Когда Неймар открывает свое сердце, он подвержен эмоциям"
Наставник ПСЖ Томас Тухель выступил в защиту нападающего Неймара.
Напомним, что из-за того, что бразилец ударил фаната "Ренна" после проигрышного матч ПСЖ в Кубке Франции, против игрока завели дисциплинарное дело.
"Может его реакция не совпадает с принципами клуба, однако легко судить со стороны. Когда Неймар открывает свое сердце, он подвержен эмоциям. От хороший сильный футболист, однако когда о нем что то говорят, его это очень сильно задевает", - сказал Тухель.
Скорее всего, Неймара дисквалифицируют на несколько матчей из-за этого инцидента.
Игрок перешел в ПСЖ летом 2017 года из "Барселоны" за 222 миллиона евро, став самым дорогим футболистом в истории. В нынешнем сезоне он провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 21 гол и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|34
|84
|2
|Лилль
|34
|68
|3
|Лион
|34
|62
|4
|Сент-Этьен
|34
|59
|5
|Монпелье
|34
|54
|6
|Марсель
|34
|54
|7
|Ницца
|34
|51
|8
|Реймс
|34
|49
|9
|Ним
|34
|46
|10
|Страсбур
|34
|45
|11
|Ренн
|34
|44
|12
|Нант
|34
|43
|13
|Анжер
|34
|42
|14
|Бордо
|34
|38
|15
|Тулуза
|34
|36
|16
|Монако
|34
|33
|17
|Амьен
|34
|33
|18
|ФК Кан
|34
|29
|19
|Дижон
|34
|28
|20
|Генгам
|34
|24