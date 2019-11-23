Тухель: "Меня не беспокоит плохая игра Неймара"
Наставник ПСЖ Томас Тухель порассуждал об игре форварда своей команды Неймара в матче Лиги 1 против "Лилля".
"Плохая игра Неймара? Меня это не беспокоит. Я не ожидал от него слишком многого, потому что он пропустил шесть недель. А Неймар нуждается в определённом ритме, чтобы у него всё получалось", - приводит слова Тухеля Goal.com.
Напомним, что ПСЖ обыграл "Лилль" со счётом 2:0, Неймар провёл на поле полтора тайма, результативными действиями не отличался. После замены бразилец сразу отравился в раздевалку.
Не пропустите: УЕФА запретил ПСЖ продавать билеты своим фанатам на ближайший матч Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
главное
Лента новостей
-
Виллаш-Боаш не уверен, что Моуринью сработается с президентом "Тоттенхэма"
-
Балотелли вернулся к тренировкам с "Брешией" после конфликта с тренером
-
"Барселона" теряет Лангле
-
Гвардиола отреагировал на слухи о возможном возвращении в "Баварию"
-
Рауш: "В России сейчас сильный футбол. Неправда, что сюда едут только за деньгами"
-
У экс-тренера "Реала" диагностирован рак кожи
-
Стало известно, почему Смолов пропустил матч с "Тамбовом"
-
Тухель: "Меня не беспокоит плохая игра Неймара"
-
Тренер "Милана" ушёл от ответа на вопрос о подписании Ибрагимовича
-
Вернидуб: "Не поеду работать в Россию ни за какие деньги"
-
Чалов зимой может перейти в "Челси"
-
"Кальяри" удивляет футбольную Италию! У него самое сильное центральное звено в лиге, интересный тренер и высокое место в таблице
-
Главные новости дня: 22 октября
-
"Леванте" обыграл "Мальорку" в матче 14-го тура чемпионата Испании
-
1
ПСЖ дома обыграл "Лилль"
-
Адиев рассказал о переговорах с клубами РПЛ
-
Стало известно, какую зарплату ПСЖ готов предложить Мбаппе
-
1
"Боруссия" спаслась от поражение в матче с "Падерборном"
-
Вальверде поделился мнением о состоянии Дембеле
-
1
Икарди забил 10 голов в 9 матчах за ПСЖ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|14
|33
|2
|Марсель
|13
|22
|3
|Анжер
|13
|21
|4
|Сент-Этьен
|13
|21
|5
|Монпелье
|13
|19
|6
|Бордо
|13
|19
|7
|Лилль
|14
|19
|8
|Реймс
|13
|19
|9
|Нант
|13
|19
|10
|Ренн
|12
|18
|11
|Монако
|13
|18
|12
|Брест
|13
|17
|13
|Ницца
|13
|17
|14
|Лион
|13
|16
|15
|Амьен
|13
|16
|16
|Страсбур
|13
|15
|17
|Метц
|13
|13
|18
|Дижон
|13
|12
|19
|Тулуза
|13
|12
|20
|Ним
|12
|11