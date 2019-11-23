Тухель: "Меня не беспокоит плохая игра Неймара"

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Тухель: "Меня не беспокоит плохая игра Неймара"

Наставник ПСЖ Томас Тухель порассуждал об игре форварда своей команды Неймара в матче Лиги 1 против "Лилля".

"Плохая игра Неймара? Меня это не беспокоит. Я не ожидал от него слишком многого, потому что он пропустил шесть недель. А Неймар нуждается в определённом ритме, чтобы у него всё получалось", - приводит слова Тухеля Goal.com.

Напомним, что ПСЖ обыграл "Лилль" со счётом 2:0, Неймар провёл на поле полтора тайма, результативными действиями не отличался. После замены бразилец сразу отравился в раздевалку.

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