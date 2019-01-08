Тухель мощно высказался о Неймаре

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Тухель мощно высказался о Неймаре

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель, рассказал, что думает о намерении Неймара вернуться в "Барселону".

"Чувствую, что Неймару очень нравится в ПСЖ, он счастлив. В каждом матче он показывает свой профессионализм. Он хорошо чувствует себя и за пределами поля. 

Неймар - один из ключевых игроков команды", - сказал тренер.

Неймар в нынешнем сезоне участвовал в 12 матчах за ПСЖ, в которых забил 11 голов и сделал 6 результативных передач.

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