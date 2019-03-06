Тухель мощно высказался о звезде ПСЖ

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Тухель мощно высказался о звезде ПСЖ

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель в эфире BT Sport рассказал, что думает о результатах нападающего Килиана Мбаппе.

"У Мбаппе есть огромное желание играть. У него сильный характер, для его возраста очень сильный, а это не всегда просто. У таких людей непростой путь. 

Он всем бросает вызов и в тоже время является приятным парнем. Мне важно, чтобы он обладал именно этими качествами.

Он не Месси, но может стать лучшим страйкером в мире, и он только на пути к этому", - сказал Тухель.

Ранее сообщалось, что "Реал" планирует выкупить француза у ПСЖ.

В нынешнем сезоне Мбаппе участвовал в 32 матчах, забив 29 голов и отдал 4 результативные передачи. 

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