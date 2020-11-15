Тухель может покинуть ПСЖ следующим летом

Наставник ПСЖ Томас Тухель, возможно, покинет парижский клуб летом 2021 года, утверждает ESPN.



По данным издания, у специалиста конфликт со спортивным директором команды Леонардо. У функционера и тренера не совпадают трансферные цели.



Таким образом, Тухель хочет досрочно расторгнуть контракт с ПСЖ и покинуть команду следующим летом. Его место может занять экс-тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино или бывший наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.

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