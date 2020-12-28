Тухель может возглавить "Челси"

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Тухель может возглавить "Челси"

Бывший главный тренер ПСЖ Томас Тухель может продолжить карьеру в "Челси", сообщает Bild.

По сведениям издания, "синие" попытаются пригласить немецкого специалиста в случае отставки действующего наставника Фрэнка Лэмпарда.

Лондонский клуб интересовался Тухелем ещё в 2017 году, но тогда переменить его на "Стэмфорд Бридж" не удалось.

"Челси" пока неудачно выступает в текущем розыгрыше АПЛ, занимая восьмое место в турнирной таблице по итогам 15 туров.

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