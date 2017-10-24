Тухель может возглавить "Эвертон"

Томас Тухель может стать новым главным тренером "Эвертона".

Как информирует Mirror, немецкий специалист - основной кандидат на должность главного тренера команды из Ливерпуля.

Напомним, что вчера "Эвертон" объявил об увольнении Роналда Кумана с поста главного тренера команды.

На данный момент "ириски" занимают 18-е место в турнирной таблице после девяти туров.

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