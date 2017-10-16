Тухель может возглавить "Гуанчжоу Эвергранд".

Бывший главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель заинтересовал боссов китайского клуба "Гуанчжоу Эвергранд".

Как сообщает Kicker, немец станет заменой бразильскому специалисту Луису Фелипе Сколари, который по окончании сезона покинет свой пост.

Ранее имя Тухеля "сватали" в "Баварию". | http://soccernews.ru