Тухель может возглавить "Гуанчжоу Эвергранд".
Бывший главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель заинтересовал боссов китайского клуба "Гуанчжоу Эвергранд".
Как сообщает Kicker, немец станет заменой бразильскому специалисту Луису Фелипе Сколари, который по окончании сезона покинет свой пост.
Ранее имя Тухеля "сватали" в "Баварию". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|8
|19
|2
|Бавария Мюнхен
|8
|17
|3
|РБ Лейпциг
|8
|16
|4
|Хоффенхайм
|8
|15
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|8
|14
|6
|Шальке
|8
|13
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|8
|13
|8
|Аугсбург
|8
|12
|9
|Ганновер 96
|8
|12
|10
|Майнц 05
|8
|10
|11
|Штутгарт
|8
|10
|12
|Байер Леверкузен
|8
|9
|13
|Герта
|8
|9
|14
|Вольфсбург
|8
|8
|15
|Гамбург
|8
|7
|16
|Фрайбург
|8
|7
|17
|Вердер Бремен
|8
|4
|18
|Кельн
|8
|1