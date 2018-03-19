Тухель может возглавить клуб из Примеры

Следующим летом бывший главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель может возглавить "Атлетик", сообщает AS.

По сведениям издания, клуб из Бильбао рассматривает кандидатуру немецкого специалиста в качестве преемника Хосе Анхеля Сиганды.

Кроме Тухеля на пост наставника "Атлетика" претендуют Луис Энрике и Асьер Гаритано.

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