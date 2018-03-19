Тухель может возглавить клуб из Примеры

Теги атлетик бильбаотомас тухель

Тухель может возглавить клуб из Примеры

Следующим летом бывший главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель может возглавить "Атлетик", сообщает AS.

По сведениям издания, клуб из Бильбао рассматривает кандидатуру немецкого специалиста в качестве преемника Хосе Анхеля Сиганды.

Кроме Тухеля на пост наставника "Атлетика" претендуют Луис Энрике и Асьер Гаритано.

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