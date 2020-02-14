Тухель может возглавить "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" рассматривает вариант с приглашением Томаса Тухеля на пост главного тренера, сообщает Le10sport.

По сведениям издания, "красные дьяволы" могут назначить немецкого специалиста вместо Уле Гуннара Сульшера по окончании этого сезона.

Также в услугах Тухеля заинтересованы "Бавария" и "Барселона".

Контракт 46-летнего наставника с ПСЖ рассчитан до 2021 года, но в случае провала в Лиге Чемпионов его могут уволить уже летом.

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