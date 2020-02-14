Тухель может возглавить "Манчестер Юнайтед"
"Манчестер Юнайтед" рассматривает вариант с приглашением Томаса Тухеля на пост главного тренера, сообщает Le10sport.
По сведениям издания, "красные дьяволы" могут назначить немецкого специалиста вместо Уле Гуннара Сульшера по окончании этого сезона.
Также в услугах Тухеля заинтересованы "Бавария" и "Барселона".
Контракт 46-летнего наставника с ПСЖ рассчитан до 2021 года, но в случае провала в Лиге Чемпионов его могут уволить уже летом.
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|М
|О
|1
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|73
|2
|Манчестер Сити
|25
|51
|3
|Лестер Сити
|25
|49
|4
|Челси
|25
|41
|5
|Шеффилд Юнайтед
|26
|39
|6
|Тоттенхэм
|25
|37
|7
|Эвертон
|26
|36
|8
|Манчестер Юнайтед
|25
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|9
|Вулверхэмптон
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|35
|10
|Арсенал Лондон
|25
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|11
|Бернли
|25
|31
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|25
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|13
|Саутгемптон
|25
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|Кристал Пэлас
|26
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|16
|Борнмут
|26
|26
|17
|Астон Вилла
|25
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|24
|19
|Уотфорд
|26
|24
|20
|Норвич Сити
|25
|18