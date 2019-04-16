Тухель: "Мы должны принять то, что происходит в этом сезоне"

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель прокомментировал результаты своей команды в нынешнем сезоне. Об этом информирует Goal.com.

"Мы должны принять то, что происходит в этом сезоне. Сначало все шло хорошо, однако бывают непростые недели, это просто сложный период. Я готов к такому, даже в следующем сезоне. Если наш отрыв будет составлять 17 очков. Нужно просто оставаться спокойными.

Сейчас цель ПСЖ - выиграть титул страны. Всегда приходится сталкиваться с препятствиями к чемпионству. Неймар? Он больше не испытывает боли. Неймар уверен в себе и хочет вернуться на поле как можно скорее", - отметил Тухель.

ПСЖ располагается на 1 месте в турнирной таблице чемпионата Франции, обгоняя ближайшего преследователя на 17 баллов.

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