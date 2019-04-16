Тухель: "Мы должны принять то, что происходит в этом сезоне"
Главный тренер ПСЖ Томас Тухель прокомментировал результаты своей команды в нынешнем сезоне. Об этом информирует Goal.com.
"Мы должны принять то, что происходит в этом сезоне. Сначало все шло хорошо, однако бывают непростые недели, это просто сложный период. Я готов к такому, даже в следующем сезоне. Если наш отрыв будет составлять 17 очков. Нужно просто оставаться спокойными.
Сейчас цель ПСЖ - выиграть титул страны. Всегда приходится сталкиваться с препятствиями к чемпионству. Неймар? Он больше не испытывает боли. Неймар уверен в себе и хочет вернуться на поле как можно скорее", - отметил Тухель.
ПСЖ располагается на 1 месте в турнирной таблице чемпионата Франции, обгоняя ближайшего преследователя на 17 баллов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|31
|81
|2
|Лилль
|32
|64
|3
|Лион
|32
|56
|4
|Сент-Этьен
|32
|53
|5
|Марсель
|32
|51
|6
|Монпелье
|32
|48
|7
|Реймс
|32
|48
|8
|Ницца
|32
|48
|9
|Страсбур
|32
|44
|10
|Ренн
|32
|43
|11
|Ним
|32
|43
|12
|Анжер
|32
|41
|13
|Бордо
|32
|38
|14
|Тулуза
|32
|35
|15
|Нант
|31
|34
|16
|Монако
|32
|32
|17
|Амьен
|32
|32
|18
|Дижон
|32
|25
|19
|Генгам
|32
|24
|20
|ФК Кан
|32
|23