Тухель: "Мы должны принять то, что происходит в этом сезоне"

Теги псжтомас тухель

Тухель: "Мы должны принять то, что происходит в этом сезоне"

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель прокомментировал результаты своей команды в нынешнем сезоне. Об этом информирует Goal.com.

"Мы должны принять то, что происходит в этом сезоне. Сначало все шло хорошо, однако бывают непростые недели, это просто сложный период. Я готов к такому, даже в следующем сезоне. Если наш отрыв будет составлять 17 очков. Нужно просто оставаться спокойными.

Сейчас цель ПСЖ - выиграть титул страны. Всегда приходится сталкиваться с препятствиями к чемпионству.  Неймар? Он больше не испытывает боли. Неймар уверен в себе и хочет вернуться на поле как можно скорее", - отметил Тухель.

ПСЖ располагается на 1 месте в турнирной таблице чемпионата Франции, обгоняя ближайшего преследователя на 17 баллов.

Читайте также: Тухель прокомментировал позорное поражение от "Лилля" в Лиге 1 | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Андерлехт" уволил главного тренера Руттена

"Андерлехт" уволил главного тренера Руттена

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 31 81
2 Лилль Лилль 32 64
3 Лион Лион 32 56
4 Сент-Этьен Сент-Этьен 32 53
5 Марсель Марсель 32 51
6 Монпелье Монпелье 32 48
7 Реймс Реймс 32 48
8 Ницца Ницца 32 48
9 Страсбур Страсбур 32 44
10 Ренн Ренн 32 43
11 Ним Ним 32 43
12 Анжер Анжер 32 41
13 Бордо Бордо 32 38
14 Тулуза Тулуза 32 35
15 Нант Нант 31 34
16 Монако Монако 32 32
17 Амьен Амьен 32 32
18 Дижон Дижон 32 25
19 Генгам Генгам 32 24
20 ФК Кан ФК Кан 32 23
Полная таблица

топ-5 тегов