Тухель на 2-м месте среди тренеров "Челси" по числу пропущенных голов в первых 8 матчах

Теги челситомас тухельстатистикажозе моуринью

Тухель на 2-м месте среди тренеров "Челси" по числу пропущенных голов в первых 8 матчах

Главный тренер "Челси" Томас Тухель занимает второе место среди наставников лондонского клуба по числу пропущенных голов в первых 8 матчах.

В 8-м матче английский клуб обыграл мадридский "Атлетико" в первом поединке 1/8 финала Лиги Чемпионов. Таким образом, "Челси" в первых восьми матчах при Тухеле пропустил два гола. По этому показателю немецкий специалист уступает только Жозе Моуринью (1).

47-летний Тухель возглавил "Челси" 26 января 2021 года, сменив на посту главного тренера уволенного Фрэнка Лэмпарда. Под его руководством лондонский клуб одержал шесть побед при двух ничьих.

Не пропустите: "Атлетико" не нанес ни одного удара в створ ворот "Челси".  | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

От "Атлетико" начинает пахнуть кризисом: Симеоне упустил гандикап в Ла Лиге и проиграл "Челси" в ЛЧ - мадридцев похоронил Жиру

От "Атлетико" начинает пахнуть кризисом: Симеоне упустил гандикап в Ла Лиге и проиграл "Челси" в ЛЧ - мадридцев похоронил Жиру

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов