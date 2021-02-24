Тухель на 2-м месте среди тренеров "Челси" по числу пропущенных голов в первых 8 матчах

Главный тренер "Челси" Томас Тухель занимает второе место среди наставников лондонского клуба по числу пропущенных голов в первых 8 матчах.

В 8-м матче английский клуб обыграл мадридский "Атлетико" в первом поединке 1/8 финала Лиги Чемпионов. Таким образом, "Челси" в первых восьми матчах при Тухеле пропустил два гола. По этому показателю немецкий специалист уступает только Жозе Моуринью (1).

47-летний Тухель возглавил "Челси" 26 января 2021 года, сменив на посту главного тренера уволенного Фрэнка Лэмпарда. Под его руководством лондонский клуб одержал шесть побед при двух ничьих.

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