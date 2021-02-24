Тухель на 2-м месте среди тренеров "Челси" по числу пропущенных голов в первых 8 матчах
Главный тренер "Челси" Томас Тухель занимает второе место среди наставников лондонского клуба по числу пропущенных голов в первых 8 матчах.
В 8-м матче английский клуб обыграл мадридский "Атлетико" в первом поединке 1/8 финала Лиги Чемпионов. Таким образом, "Челси" в первых восьми матчах при Тухеле пропустил два гола. По этому показателю немецкий специалист уступает только Жозе Моуринью (1).
47-летний Тухель возглавил "Челси" 26 января 2021 года, сменив на посту главного тренера уволенного Фрэнка Лэмпарда. Под его руководством лондонский клуб одержал шесть побед при двух ничьих.
Не пропустите: "Атлетико" не нанес ни одного удара в створ ворот "Челси". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Феерия "Баварии" и успех "Челси": все результаты Лиги Чемпионов 23 февраля
-
Супергол Жиру принес "Челси" победу над "Атлетико" в Лиге Чемпионов
-
"Бавария" разгромила "Лацио" в матче Лиги Чемпионов
-
Левандовски вышел на 3-е место в списке лучших бомбардиров в истории Лиги Чемпионов
-
Месси подешевел больше всех в новом рейтинге от KPMG
Лента новостей
-
ПСЖ нацелился на Льориса
-
Роналдиньо трогательно высказался о смерти мамы от коронавируса
-
Быстров рассказал об угрозах со стороны фанатов после возвращения в "Зенит"
-
Милевский и Алиев ярко отдохнули в ночном клубе (видео)
-
От "Атлетико" начинает пахнуть кризисом: Симеоне упустил гандикап в Ла Лиге и проиграл "Челси" в ЛЧ - мадридцев похоронил Жиру
-
Киммих установил рекорд Лиги чемпионов
-
Гус Тиль сделал дубль за вторую команду "Фрайбурга"
-
"Реал" нацелился на испанского голкипера
-
Два испанских клуба поборются за Лунина
-
"Вест Хэм" определился с ценой на Райса, которым интересуются "Челси" и "Манчестер Юнайтед"
-
Кристиян Бистрович намерен вернуться в ЦСКА
-
Тухель на 2-м месте среди тренеров "Челси" по числу пропущенных голов в первых 8 матчах
-
Куман рассказал, почему он не доверяет игрокам из молодежной команды "Барселоны"
-
УЕФА отменил два крупных турнира из-за коронавируса
-
Главный тренер "Баварии" Флик продолжил феноменальную серию в Лиге Чемпионов
-
"Атлетико" не нанес ни одного удара в створ ворот "Челси"
-
Вратарь "Лидса" Мелье установил уникальный рекорд АПЛ
-
Два основных хавбека "Челси" пропустят ответный матч с "Атлетико"
-
Главные новости дня: 23 февраля
-
Хавбек "Баварии" Мусиала установил рекорд Лиги Чемпионов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18