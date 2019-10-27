Тухель: "На месте Виллаш-Боаша я, возможно, говорил бы то же самое про ПСЖ"

Наставник ПСЖ Томас Тухель ответил на слова наставник "Марселя" Андре Виллаш-Боаша, который сказал, что парижский клуб - команда из другого измерения. Об этом сообщает A Bola.

"Наверное, на его месте я бы сказал тоже самое. Чтобы оправдать ожидания болельщиков. У ПСЖ сейчас хороший период. Мы сильны и выиграли много титулов в последние годы. Команда не боится "Марселя" и ждет особой атмосферы на матче, подобной обстановке в Лиге Чемпионов", - сказал Тухель.

Сегодня, 27 октября, состоится матч 11-го тура Лиги 1 ПСЖ - "Марсель". Начало игры - в 23:00 (мск).

ПСЖ после 10 туров чемпионата Франции занимает 1 место в турнирной таблице

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