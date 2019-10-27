Тухель: "На месте Виллаш-Боаша я, возможно, говорил бы то же самое про ПСЖ"
Наставник ПСЖ Томас Тухель ответил на слова наставник "Марселя" Андре Виллаш-Боаша, который сказал, что парижский клуб - команда из другого измерения. Об этом сообщает A Bola.
"Наверное, на его месте я бы сказал тоже самое. Чтобы оправдать ожидания болельщиков. У ПСЖ сейчас хороший период. Мы сильны и выиграли много титулов в последние годы. Команда не боится "Марселя" и ждет особой атмосферы на матче, подобной обстановке в Лиге Чемпионов", - сказал Тухель.
Сегодня, 27 октября, состоится матч 11-го тура Лиги 1 ПСЖ - "Марсель". Начало игры - в 23:00 (мск).
ПСЖ после 10 туров чемпионата Франции занимает 1 место в турнирной таблице
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|10
|24
|2
|Нант
|11
|19
|3
|Лилль
|11
|18
|4
|Реймс
|11
|18
|5
|Брест
|11
|17
|6
|Анжер
|11
|17
|7
|Марсель
|10
|16
|8
|Монпелье
|11
|15
|9
|Бордо
|11
|15
|10
|Монако
|11
|15
|11
|Сент-Этьен
|10
|14
|12
|Лион
|11
|13
|13
|Ницца
|11
|13
|14
|Ренн
|10
|12
|15
|Амьен
|10
|12
|16
|Тулуза
|10
|12
|17
|Страсбур
|11
|12
|18
|Ним
|11
|11
|19
|Метц
|11
|11
|20
|Дижон
|11
|9