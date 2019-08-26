Тухель надеется, что ПСЖ не продаст Неймара

Теги псжтомас тухельнеймар

Тухель надеется, что ПСЖ не продаст Неймара

Наставник ПСЖ Томас Тухель дал понять, что рассчитывает на форварда Неймара, несмотря на его желание покинуть клуб.

"Я хочу сохранить Неймара. Ситуация должна как можно быстрее проясниться. Он отличный игрок и очень важен для нас", - цитирует Тухеля L’Equipe.

Напомним, что Неймар хочет до закрытия трансферного окна уйти из ПСЖ и вернуться в Испанию, где на него претендуют "Реал" и "Барселона".

Впрочем, в последнее время риторика бразильца смягчилась и, возможно, он останется в парижском клубе. Его контракт действует ещё три сезона.

Не пропустите: ПСЖ теряет Кавани и Мбаппе. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Стал известен состав сборной России на матчи с Шотландией и Казахстаном

Стал известен состав сборной России на матчи с Шотландией и Казахстаном

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ренн Ренн 3 9
2 Лион Лион 2 6
3 ПСЖ ПСЖ 3 6
4 Ницца Ницца 2 6
5 Анжер Анжер 3 6
6 Брест Брест 3 5
7 Сент-Этьен Сент-Этьен 2 4
8 Реймс Реймс 3 4
9 Бордо Бордо 3 4
10 Метц Метц 3 4
11 Нант Нант 3 4
12 Тулуза Тулуза 3 4
13 Лилль Лилль 2 3
14 Амьен Амьен 3 3
15 Страсбур Страсбур 3 2
16 Монпелье Монпелье 2 1
17 Марсель Марсель 2 1
18 Ним Ним 3 1
19 Монако Монако 3 1
20 Дижон Дижон 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов