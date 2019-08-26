Тухель надеется, что ПСЖ не продаст Неймара

Наставник ПСЖ Томас Тухель дал понять, что рассчитывает на форварда Неймара, несмотря на его желание покинуть клуб.

"Я хочу сохранить Неймара. Ситуация должна как можно быстрее проясниться. Он отличный игрок и очень важен для нас", - цитирует Тухеля L’Equipe.

Напомним, что Неймар хочет до закрытия трансферного окна уйти из ПСЖ и вернуться в Испанию, где на него претендуют "Реал" и "Барселона".

Впрочем, в последнее время риторика бразильца смягчилась и, возможно, он останется в парижском клубе. Его контракт действует ещё три сезона.

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