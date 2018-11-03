Тухель: "Надеюсь, что с "Наполи" Кавани сыграет. Он должен быть готов на сто процентов"
Главный тренер ПСЖ Томас Тухель рассчитывает, что к матчу Лиги чемпионов с "Наполи" форвард парижан Эдинсон Кавани будет в строю.
"В среду он тренировался со всеми, а в четверг не смог закончить тренировку, почувствовав проблемы с мышцами. Я не хотел им рисковать, - цитирует AFP Тухеля. - Надеюсь, что с "Наполи" он сыграет. Он должен чувствовать себя на сто процентов готовым".
В нынешнем сезоне уругвайский форвард провёл за ПСЖ 10 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 3 ассиста. В столицу Франции Кавани перебрался именно из "Наполи", который в 2013 году продал Эдинсона за 65 миллионов евро.
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