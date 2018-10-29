Тухель наказал Мбаппе и Рабьо перед матчем с "Марселем"

Наставник ПСЖ Томас Тухель наказал игроков своей команды - Килиана Мбаппе и Адриана Рабьо - перед вчерашним матчем чемпионата Франции против "Марселя".

Как сообщает RMC Sport, вышеупомянутые футболисты опоздали на командное собрание и за это главный тренер оставил их в запасе.

Тем не менее, во второй тайме и Мбаппе, и Рабьо всё-таки вышли на поле, а юный форвард ещё и забил победный гол.

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