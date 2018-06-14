Тухель намерен отказаться от услуг ведущего хавбека ПСЖ

Новоиспеченный главный тренер ПСЖ Томас Тухель намерен отказаться от услуг ведущего хавбека своей команды Марко Верратти.

Так, по сведениям Calciomercato, парижане уже предложили услуги 25-летнего хавбека "Манчестер Юнайтед".

В завершившемся сезоне Верратти забил 2 мяча и сделал 7 результативных передач в 38 матчах за ПСЖ.

Напомним, ПСЖ не продаст Неймара этим летом. | soccernews.ru