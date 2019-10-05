Тухель намерен создать группу приближённых футболистов в ПСЖ
Наставник ПСЖ Томас Тухель хочет улучшить ситуацию внутри команды за счёт создания группы приближённых футболистов.
Как сообщает Le Parisien, немецкий специалист рассчитывает, что его протеже будут дисциплинировать коллектив, а также транслировать тренерские идеи остальным игрокам.
В группу Тухеля должны войти Килиан Мбаппе, Тиаго Силва, Маркиньос, Эдинсон Кавани и Марко Верратти.
По итогам восьми туров ПСЖ лидирует в Лиге 1. В Лиге Чемпионов парижане также стартовали успешно, одержав 2 победы в 2 матчах.
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