Тухель намерен создать группу приближённых футболистов в ПСЖ

Наставник ПСЖ Томас Тухель хочет улучшить ситуацию внутри команды за счёт создания группы приближённых футболистов.

Как сообщает Le Parisien, немецкий специалист рассчитывает, что его протеже будут дисциплинировать коллектив, а также транслировать тренерские идеи остальным игрокам.

В группу Тухеля должны войти Килиан Мбаппе, Тиаго Силва, Маркиньос, Эдинсон Кавани и Марко Верратти.

По итогам восьми туров ПСЖ лидирует в Лиге 1. В Лиге Чемпионов парижане также стартовали успешно, одержав 2 победы в 2 матчах.

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