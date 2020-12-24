Тухель намерен возглавить английский топ-клуб

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Тухель намерен возглавить английский топ-клуб

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Томас Тухель надеется получить работу в английской Премьер-лиге, сообщает журналист Sport Bild Кристиан Фальк в своем Twitter.

По данным источника, немецкий специалист хотел бы возглавить "Манчестер Юнайтед" или "Арсенал".

Напомним, что руководство ПСЖ приняло решение уволить тренера, но официально об этом пока не объявлено.

Оба английских клуба могут сменить тренеров. "Манчестер Юнайтед" не сумел пробиться в плей-офф Лиги Чемпионов, а "Арсенал" находится возле зоны вылета в Премьер-лиге.

Не пропустите: ПСЖ выплатит Тухелю огромную компенсацию за увольнение. | http://soccernews.ru
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