Бывший главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель намерен возглавить "Баварию", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, 44-летний специалист считает приоритетным вариантом для себя работу у руля мюнхенской команды.

В связи с этим Тухель отклонил предложение "Арсенала", который видит в нём идеального преемника для Арсена Венгера.

Не пропустите: ПСЖ определился с преемником Эмери. | http://soccernews.ru