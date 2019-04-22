Тухель: "Наше цель - победа в Лиге чемпионов"
Главный тренер ПСЖ Томас Тухель заявил, что клуб намерен выиграть Лигу чемпионов. Об этом сообщает Football Italia.
"Наше цель - победа в Лиге чемпионов. "Ювентус" тоже долго ждет победы в этом турнире.
В каждом сезоне мы ставим цель выиграть Лигу 1 и Кубок Франции. Первую задачу мы выполнили, а если выиграем Кубок Франции, то сезон закончится положительно", - сказал Тухель.
Напомним, что в нынешнем сезоне ПСЖ вылетел из 1/8 финала Лиги чемпионов, проиграв "Манчестр Юнайтед".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|33
|84
|2
|Лилль
|33
|65
|3
|Лион
|33
|59
|4
|Сент-Этьен
|33
|56
|5
|Марсель
|33
|54
|6
|Монпелье
|33
|51
|7
|Реймс
|33
|48
|8
|Ницца
|33
|48
|9
|Ним
|33
|46
|10
|Страсбур
|33
|44
|11
|Ренн
|33
|43
|12
|Анжер
|33
|41
|13
|Нант
|33
|40
|14
|Бордо
|33
|38
|15
|Тулуза
|33
|36
|16
|Монако
|33
|32
|17
|Амьен
|33
|32
|18
|Дижон
|33
|28
|19
|ФК Кан
|33
|26
|20
|Генгам
|33
|24