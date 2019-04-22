Тухель: "Наше цель - победа в Лиге чемпионов"

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель заявил, что клуб намерен выиграть Лигу чемпионов. Об этом сообщает Football Italia.

"Наше цель - победа в Лиге чемпионов. "Ювентус" тоже долго ждет победы в этом турнире.

В каждом сезоне мы ставим цель выиграть Лигу 1 и Кубок Франции. Первую задачу мы выполнили, а если выиграем Кубок Франции, то сезон закончится положительно", - сказал Тухель.

Напомним, что в нынешнем сезоне ПСЖ вылетел из 1/8 финала Лиги чемпионов, проиграв "Манчестр Юнайтед".

Не пропустите: Тухель прокомментировал победу над "Монако"| http://soccernews.ru