Тухель нашел замену Тиаго Силве в "Баварии"

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Тухель нашел замену Тиаго Силве в "Баварии"

Защитник "Баварии" Давид Алаба попал в сферу интересов ПСЖ.

По сведениям France Football, наставник парижан Томас Тухель видит в нем замену Тиаго Силве, который покинул клуб по истечении контракта.

Ранее сообщалось, что Алаба готов рассмотреть предложения только от "Барселоны" и "Реала". Футболист требует зарплату в размере 20 миллионов евро за сезон.

Соглашение игрока с клубом истекает летом 2021 года. В этом сезоне на счету Алабы два гола и два ассиста в 38 играх.

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