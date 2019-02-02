Тухель назвал дату дебюта Паредеса в составе ПСЖ
Наставник ПСЖ Томас Тухель назвал дату дебюта новичка команды Леандро Паредеса в составе парижан.
"Конечно, Паредесу ещё рано выходить в стартовом составе ПСЖ. Но он обязательно выйдет на замену во время матча с "Лионом" - сказал Тухель.
Напомним, что матч "Лион" - ПСЖ состоится в воскресенье, 3 февраля, в 23:00 по московскому времени.
Французский гранд купил Паредеса у "Зенита" за 45 миллионов евро. Аргентинский хавбек поставил подпись под контрактом, рассчитанным до июня 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|20
|56
|2
|Лилль
|23
|46
|3
|Лион
|22
|40
|4
|Сент-Этьен
|22
|37
|5
|Страсбур
|22
|35
|6
|Монпелье
|21
|35
|7
|Ницца
|23
|34
|8
|Марсель
|21
|31
|9
|Реймс
|22
|31
|10
|Ренн
|22
|30
|11
|Ним
|22
|29
|12
|Бордо
|21
|28
|13
|Тулуза
|22
|26
|14
|Нант
|22
|24
|15
|Анжер
|22
|24
|16
|Дижон
|21
|20
|17
|ФК Кан
|22
|18
|18
|Амьен
|22
|18
|19
|Монако
|22
|15
|20
|Генгам
|22
|14