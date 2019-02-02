Тухель назвал дату дебюта Паредеса в составе ПСЖ

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Тухель назвал дату дебюта Паредеса в составе ПСЖ

Наставник ПСЖ Томас Тухель назвал дату дебюта новичка команды Леандро Паредеса в составе парижан.

"Конечно, Паредесу ещё рано выходить в стартовом составе ПСЖ. Но он обязательно выйдет на замену во время матча с "Лионом" - сказал Тухель.

Напомним, что матч "Лион" - ПСЖ состоится в воскресенье, 3 февраля, в 23:00 по московскому времени.

Французский гранд купил Паредеса у "Зенита" за 45 миллионов евро. Аргентинский хавбек поставил подпись под контрактом, рассчитанным до июня 2023 года.

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