Тухель назвал ключевого игрока ПСЖ

Наставник ПСЖ Томас Тухель считает Неймара лидером своей команды.

"Совершенно очевидно, что Неймар - мой ключевой футболист, он один из лучших игроков в мире. Есть несколько способов стать лидером, в случае с Неймаром, когда он счастлив, благодаря своему таланту он вдохновляет других" - приводит слова Тухеля Mundo Deportivo.

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