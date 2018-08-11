Тухель назвал ключевого игрока ПСЖ

Теги псжтомас тухельнеймар

Тухель назвал ключевого игрока ПСЖ

Наставник ПСЖ Томас Тухель считает Неймара лидером своей команды.

"Совершенно очевидно, что Неймар - мой ключевой футболист, он один из лучших игроков в мире. Есть несколько способов стать лидером, в случае с Неймаром, когда он счастлив, благодаря своему таланту он вдохновляет других" - приводит слова Тухеля Mundo Deportivo.

Читайте также: Легенда "Барселоны" сделал громкий прогноз о будущем Неймара. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Чуканов сотрясает чемпиона: "Оренбург" вырывает победу у "Локомотива"

Чуканов сотрясает чемпиона: "Оренбург" вырывает победу у "Локомотива"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 38 93
2 Монако 38 80
3 Лион 38 78
4 Марсель 38 77
5 Ренн 38 58
6 Бордо 38 55
7 Сент-Этьен 38 55
8 Ницца 38 54
9 Нант 38 52
10 Монпелье 38 51
11 Дижон 38 48
12 Генгам 38 47
13 Амьен 38 45
14 Анжер 38 41
15 Страсбур 38 38
16 ФК Кан 38 38
17 Лилль 38 38
18 Тулуза 38 37
19 Труа 38 33
20 Метц 38 26
Полная таблица

топ-5 тегов