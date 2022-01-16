Тухель назвал причину поражения от "Манчестер Сити"

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Тухель назвал причину поражения от "Манчестер Сити"

Фото: инстаграм "Челси"\Автор неизвестен

Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель поделился мнением о поражении от "Манчестер Сити" в матче 22-го тура АПЛ.

"Проиграли из-за одного индивидуального действия в одной ситуации. С точки зрения отношения, целеустремленности и обороны я рад, что мы не позволили сопернику создать слишком много серьезных моментов и опасных передач в штрафную. С такой игрой могли бы победить или свести матч вничью. Но также можно проиграть из-за индивидуальных качеств Кевина Де Брёйне, которые сыграли решающую роль.

Могли бы добиться гораздо большего, если бы лучше чувствовали момент и действовали точнее. В первом тайме у нас было восемь-девять моментов в переходной фазе на половине поля соперника, но после них мы не совершили ни одного касания в их штрафной, и это плохо. Слишком рано и легко теряли мячи, принимали неверные решения и запаздывали с действиями, что в матчах такого уровня недопустимо", — цитирует немецкого специалиста сайт "Челси".

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