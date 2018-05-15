Тухель назвал ПСЖ свои первые две трансферные цели

Теги рафаэль геррейрупсжборуссия дортмундтомас тухельюлиан вайгль

Тухель назвал ПСЖ свои первые две трансферные целиНовоиспеченный главный тренер ПСЖ Томас Тухель назвал своему клубу имена двух игроков, которых бы он хотел заполучить в свою команду.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, наставник парижан хочет видеть на "Парк де Пренс" футболистов дортмундской "Боруссии" - защитника Рафаэля Геррейру и полузащитника Юлиана Вайгля.

Напомним, ранее Тухель работал с обоими, тренируя "шмелей".

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