Тухель назвал ПСЖ свои первые две трансферные цели

Новоиспеченный главный тренер ПСЖ Томас Тухель назвал своему клубу имена двух игроков, которых бы он хотел заполучить в свою команду.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, наставник парижан хочет видеть на "Парк де Пренс" футболистов дортмундской "Боруссии" - защитника Рафаэля Геррейру и полузащитника Юлиана Вайгля.

Напомним, ранее Тухель работал с обоими, тренируя "шмелей".

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