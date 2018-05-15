Тухель назвал ПСЖ свои первые две трансферные цели
Новоиспеченный главный тренер ПСЖ Томас Тухель назвал своему клубу имена двух игроков, которых бы он хотел заполучить в свою команду.
Так, по сведениям El Mundo Deportivo, наставник парижан хочет видеть на "Парк де Пренс" футболистов дортмундской "Боруссии" - защитника Рафаэля Геррейру и полузащитника Юлиана Вайгля.
Напомним, ранее Тухель работал с обоими, тренируя "шмелей".
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