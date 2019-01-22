Тухель назвал самую проблемную позицию ПСЖ на данный момент
Главный тренер ПСЖ Томас Тухель просит клуб подписать нового хавбека в это трансферное окно.
"Мы лишились Адриана Рабьо, Лассана Диарра и Марко Верратти, ситуация только ухудшается. Будем задействовать Дани Алвеса, однако нам нужен еще один хавбек" - приводит слова Тухеля Goal.com.
Напомним, что Диарра завершил карьеру, Верратти получил повреждение, а Рабьо был отправлен в дубль из-за отказа продлевать контракт с клубом.
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|21
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|Сент-Этьен
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|Страсбур
|21
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|6
|Монпелье
|20
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|7
|Марсель
|20
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|8
|Ницца
|21
|31
|9
|Ренн
|21
|30
|10
|Бордо
|20
|28
|11
|Реймс
|21
|28
|12
|Ним
|20
|26
|13
|Тулуза
|21
|25
|14
|Анжер
|20
|23
|15
|Нант
|21
|23
|16
|ФК Кан
|21
|18
|17
|Амьен
|21
|18
|18
|Дижон
|20
|17
|19
|Монако
|21
|15
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|Генгам
|21
|14