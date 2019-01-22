Тухель назвал самую проблемную позицию ПСЖ на данный момент

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Тухель назвал самую проблемную позицию ПСЖ на данный момент

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель просит клуб подписать нового хавбека в это трансферное окно.

"Мы лишились Адриана Рабьо, Лассана Диарра и Марко Верратти, ситуация только ухудшается. Будем задействовать Дани Алвеса, однако нам нужен еще один хавбек" - приводит слова Тухеля Goal.com.

Напомним, что Диарра завершил карьеру, Верратти получил повреждение, а Рабьо был отправлен в дубль из-за отказа продлевать контракт с клубом.

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