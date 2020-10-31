Тухель назвал сроки восстановления Неймара

Наставник ПСЖ Томас Тухель рассказал, когда ожидать возвращение в строй нападающего Неймара.

Напомним, что бразилец восстанавливается после травмы приводящей мышцы бедра.

"Неймар должен вернуться в команду после перерыва на матчи сборных", - цитирует Тухеля Reuters.

Международная пауза запланирована на период с 11 по 17 ноября.

В нынешнем сезоне 28-летний Неймар сыграл за ПСЖ 5 матчей, забил 2 гола и сделал 4 ассиста.

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