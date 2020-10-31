Тухель назвал сроки восстановления Неймара
Наставник ПСЖ Томас Тухель рассказал, когда ожидать возвращение в строй нападающего Неймара.
Напомним, что бразилец восстанавливается после травмы приводящей мышцы бедра.
"Неймар должен вернуться в команду после перерыва на матчи сборных", - цитирует Тухеля Reuters.
Международная пауза запланирована на период с 11 по 17 ноября.
В нынешнем сезоне 28-летний Неймар сыграл за ПСЖ 5 матчей, забил 2 гола и сделал 4 ассиста.
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|Монпелье
|28
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|Страсбур
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|Анжер
|28
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|Бордо
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|Нант
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|28
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|28
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