Тухель назвал сроки восстановления Неймара

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Тухель назвал сроки восстановления Неймара

Наставник ПСЖ Томас Тухель рассказал, когда ожидать возвращение в строй нападающего Неймара.

Напомним, что бразилец восстанавливается после травмы приводящей мышцы бедра.

"Неймар должен вернуться в команду после перерыва на матчи сборных", - цитирует Тухеля Reuters.

Международная пауза запланирована на период с 11 по 17 ноября.

В нынешнем сезоне 28-летний Неймар сыграл за ПСЖ 5 матчей, забил 2 гола и сделал 4 ассиста.

Не пропустите: Неймар готов подписать пятилетний контракт с ПСЖ. | http://soccernews.ru
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