Тухель назвал заявку ПСЖ на матч с "Боруссией": Неймар - в составе, Паредес - нет
Тренерский штаб ПСЖ во главе с Томасом Тухелем определился с заявкой команды на первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против дортмундской "Боруссии".
Примечательно, что в составе оказался форвард Неймар, который из-за травмы не играл с 1 февраля, а вот бывший хавбек "Зенита" Леандро Паредес по неизвестным причинам со "шмелями" не сыграет.
Полностью заявка парижан выглядит следующим образом: Хуан Бернат, Марцин Булка, Эдинсон Кавани, Анхель Ди Мария, Юлиан Дракслер, Индрисса Гуйе, Андер Эррера, Мауро Икарди, Тило Керер, Преснель Кимпембе, Танги Куасси, Лайвин Курзава, Маркиньос, Килиан Мбаппе, Тома Менье, Кейлор Навас, Неймар, Серхио Рико, Пабло Сарабия, Тиаго Силва, Марко Верратти.
Матч "Боруссия" - ПСЖ состоится завтра, 18 февраля, в 23:00 по московскому времени.
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