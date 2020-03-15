Тухель не хочет отпускать Кавани из ПСЖ



Главный тренер ПСЖ Томас Тухель не хочет, чтобы клуб расстался с уругвайским нападающим Эдинсоном Кавани, сообщает Sky in Germany.

По сведениям издания, немецкий специалист обратился к руководству клуба с просьбой продлить с футболистом контракт, который истекает ближайшим летом.

Напомним, что в январе Кавани мог перейти в "Атлетико", но тогда клубы не смогли договориться. Теперь "матрасники" намерены заполучить форварда в статусе свободного агента.

В нынешнем сезоне 33-летний Кавани провел за ПСЖ 22 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал три результативные передачи.

Не пропустите: ПСЖ назвал новую цену на Неймара. | http://soccernews.ru