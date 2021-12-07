Тухель не хочет отпускать своих нападающих в "Барселону"

Фото: инстаграм Вернера/Автор неизвестен

"Барселона" ищет варианты для усиления атаки и заинтересована в игроках "Челси" Хакиме Зиеше и Тимо Вернере. Каталонский клуб рассматривает возможность аренды футболистов в зимнее трансферное окно, сообщает Diario Sport.

По информации источника, сине-гранатовые обсуждали возможные переходы с директором "Челси" Мариной Грановской. У "Челси" перебор игроков в атаке и они были бы не против отдать некоторых игроков в аренду, чтобы те не теряли в цене.

Но сейчас отмечается, что главный тренер "синих" Томас Тухель, который обладает большой властью в клубе, против ухода этих игроков в зимнее трансферное окно.

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