Тухель не считает "Челси" претендентом на победу в АПЛ

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Тухель не считает "Челси" претендентом на победу в АПЛ

Фото инстаграм "Челси"

Наставник лондонского "Челси" Томас Тухель порассуждал о чемпионской гонке в английской Премьер-лиге.

"Глупо считать нас участниками чемпионской гонки. Семь наших футболистов заразились коронавирусом. Пять или шесть игроков из-за травм выбыли на срок не менее шести недель. Как мы можем сражаться за чемпионство? Для этого нужно иметь в своём распоряжении полноценный состав", - приводит слова Тухеля BBC.

"Синие" набрали 42 очка в 20 турах АПЛ и занимают второе место в таблице чемпионата.

Лидирует в английском первенстве "Манчестер Сити", опережающий "Челси" на 8 баллов.

Не пропустите: "Челси" в компенсированное время упустил победу над "Брайтоном". | http://soccernews.ru
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