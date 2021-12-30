Тухель не считает "Челси" претендентом на победу в АПЛ
Фото инстаграм "Челси"
Наставник лондонского "Челси" Томас Тухель порассуждал о чемпионской гонке в английской Премьер-лиге.
"Глупо считать нас участниками чемпионской гонки. Семь наших футболистов заразились коронавирусом. Пять или шесть игроков из-за травм выбыли на срок не менее шести недель. Как мы можем сражаться за чемпионство? Для этого нужно иметь в своём распоряжении полноценный состав", - приводит слова Тухеля BBC.
"Синие" набрали 42 очка в 20 турах АПЛ и занимают второе место в таблице чемпионата.
Лидирует в английском первенстве "Манчестер Сити", опережающий "Челси" на 8 баллов.
Не пропустите: "Челси" в компенсированное время упустил победу над "Брайтоном". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18