Тухель не верит, что "Челси" выиграет АПЛ в этом сезоне
Фото твиттер "Челси"
Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель дал понять, что его команда выпала из реальной гонки за чемпионство в АПЛ.
"16 очков отставания - это слишком много. Мы требуем от себя другого, но такова реальность. Давайте посмотрим правде в глаза: мы не должны сбиваться с толку и думать о победе в АПЛ. Нужно осознать, что прямо сейчас мы боремся за топ-4, а это очень серьёзно", - цитирует Тухеля Sky Sports.
"Челси" набрал 47 очков в 24 турах Премьер-лиги и идёт на третьем месте в таблице. Лидирует в английском первенстве "Манчестер Сити".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18