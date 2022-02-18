Тухель не верит, что "Челси" выиграет АПЛ в этом сезоне

Фото твиттер "Челси"

Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель дал понять, что его команда выпала из реальной гонки за чемпионство в АПЛ.

"16 очков отставания - это слишком много. Мы требуем от себя другого, но такова реальность. Давайте посмотрим правде в глаза: мы не должны сбиваться с толку и думать о победе в АПЛ. Нужно осознать, что прямо сейчас мы боремся за топ-4, а это очень серьёзно", - цитирует Тухеля Sky Sports.

"Челси" набрал 47 очков в 24 турах Премьер-лиги и идёт на третьем месте в таблице. Лидирует в английском первенстве "Манчестер Сити".

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