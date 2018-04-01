Тухель не возглавит "Баварию"

Председатель совета директоров "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге сообщил, что Томас Тухель не возглавит мюнхенский клуб.

"Наш спортивный директор Салихамиджич ведет переговоры с тренерами. Среди кандидатур был Тухель. В прошлую пятницу он сказал нам, что уже договорился с другим клубом. Нужно просто это принять. Для нас это не проблема" - приводит слова Румменигге Goal.com.

Напомним, что нынешний тренер "Баварии" Юпп Хайнкес покинет клуб летом.

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