Тухель не возглавит "Баварию"

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Тухель не возглавит "Баварию"

Председатель совета директоров "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге сообщил, что Томас Тухель не возглавит мюнхенский клуб.

"Наш спортивный директор Салихамиджич ведет переговоры с тренерами. Среди кандидатур был Тухель. В прошлую пятницу он сказал нам, что уже договорился с другим клубом. Нужно просто это принять. Для нас это не проблема" - приводит слова Румменигге Goal.com.

Напомним, что нынешний тренер "Баварии" Юпп Хайнкес покинет клуб летом.

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