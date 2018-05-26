Тухель недоволен фланговыми защитниками ПСЖ
Новый наставник ПСЖ Томас Тухель определил слабое место команды.
Как сообщает Le Parisien, специалист намерен укрепить фланги обороны. Именно этими позициями, по его мнению, нужно заняться в первую очередь.
Отметим, что фланговыми защитниками ПСЖ являются Дани Алвес, Юри Берчиче, Лайвен Курзава и Томас Менье.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|38
|93
|2
|Монако
|38
|80
|3
|Лион
|38
|78
|4
|Марсель
|38
|77
|5
|Ренн
|38
|58
|6
|Бордо
|38
|55
|7
|Сент-Этьен
|38
|55
|8
|Ницца
|38
|54
|9
|Нант
|38
|52
|10
|Монпелье
|38
|51
|11
|Дижон
|38
|48
|12
|Генгам
|38
|47
|13
|Амьен
|38
|45
|14
|Анжер
|38
|41
|15
|Страсбур
|38
|38
|16
|ФК Кан
|38
|38
|17
|Лилль
|38
|38
|18
|Тулуза
|38
|37
|19
|Труа
|38
|33
|20
|Метц
|38
|26