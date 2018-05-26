Тухель недоволен фланговыми защитниками ПСЖ

1 Теги псжтомас тухель

Тухель недоволен фланговыми защитниками ПСЖ

Новый наставник ПСЖ Томас Тухель определил слабое место команды.

Как сообщает Le Parisien, специалист намерен укрепить фланги обороны. Именно этими позициями, по его мнению, нужно заняться в первую очередь.

Отметим, что фланговыми защитниками ПСЖ являются Дани Алвес, Юри Берчиче, Лайвен Курзава и Томас Менье.

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комментарии
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чё за идиот придумал цветную подложку? ничерта ж не видно

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