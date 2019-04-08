Тухель недоволен игрой экс-хавбека "Зенита" Паредеса
Наставник ПСЖ Томас Тухель разочаровывается в полузащитнике своей команды Леандро Паредесе, сообщает L'Equipe.
По сведениям издания, немецкий специалист недоволен игрой 24-летнего аргентинца, у которого пока не получается адаптироваться к французскому футболу.
В январе ПСЖ купил Паредеса у "Зенита" за 40 миллионов евро.
В составе парижан хавбек провёл 13 матчей, результативными действиями не отличался.
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