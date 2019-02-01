Тухель недоволен работой ПСЖ на трансферном рынке
Наставник ПСЖ Томас Тухель остался недоволен тем, что в зимнее трансферное окно клуб подписал всего одного новичка.
Как сообщают французские СМИ, тренер подверг критике работу спортивного директора клуба Антеро Энрике. Отмечается, что Тухель настаивал на покупке двух новых футболистов.
Напомним, что ПСЖ приобрел у "Зенита" Леандро Паредеса, а также был близок к покупке Френки де Йонга из "Аякса", однако игрок в итоге выбрал "Барселону".
ПСЖ после 22 туров лидирует в Лиге 1 с преимуществом в 13 очков, при этом имея две игры в запасе.
Читайте также: СМИ узнали причину срыва трансфера Акосты в ПСЖ. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Барселона" объявила о продаже Алькасера в дортмундскую "Боруссию"
-
Вальверде поделился ожиданиями от противостояния с "Реалом" в Кубке Испании
-
То, что вы могли пропустить: ТОП-5 переходов в последний день трансферного окна
-
Форвард сборной Катара признан лучшим игроком Кубка Азии
-
Тухель недоволен работой ПСЖ на трансферном рынке
-
Определились кандидаты на приз лучшему футболисту января в АПЛ
-
Стало известно, сколько агент Паредеса заработал на трансфере игрока в ПСЖ
-
Футболисты "Спартака" провели мини-турнир на точность ударов
-
Сарри находится под угрозой увольнения
-
"Локомотив" продлил соглашение со своим воспитанником
-
"Фиорентина" собирается выкупить игрока "Севильи"
-
Сарри высказался о возможных изменениях в игре "Челси"
-
Официально: Феллаини перебрался в "Шандонг Луненг"
-
"Барселона" - "Валенсия": анонс и прогноз центрального матча 22 тура Ла Лиги
-
"Бавария" теряет Нойера
-
Катар - победитель Кубка Азии 2019 года
-
Стало известно, на сколько следствие хочет продлить арест Кокорина и Мамаева
-
"Рома" определилась с кандидатом на пост тренера команды
-
"Байер" - "Бавария": анонс и прогноз центрального матча 20 тура Бундеслиги
-
"Зенит" отклонил 29-миллионное предложение по Дзюбе
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|20
|56
|2
|Лилль
|22
|43
|3
|Лион
|22
|40
|4
|Сент-Этьен
|22
|37
|5
|Страсбур
|22
|35
|6
|Монпелье
|21
|35
|7
|Ницца
|22
|34
|8
|Марсель
|21
|31
|9
|Реймс
|22
|31
|10
|Ренн
|22
|30
|11
|Ним
|22
|29
|12
|Бордо
|21
|28
|13
|Тулуза
|22
|26
|14
|Нант
|22
|24
|15
|Анжер
|22
|24
|16
|Дижон
|21
|20
|17
|ФК Кан
|22
|18
|18
|Амьен
|22
|18
|19
|Монако
|22
|15
|20
|Генгам
|22
|14