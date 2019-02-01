Тухель недоволен работой ПСЖ на трансферном рынке

Наставник ПСЖ Томас Тухель остался недоволен тем, что в зимнее трансферное окно клуб подписал всего одного новичка.

Как сообщают французские СМИ, тренер подверг критике работу спортивного директора клуба Антеро Энрике. Отмечается, что Тухель настаивал на покупке двух новых футболистов.

Напомним, что ПСЖ приобрел у "Зенита" Леандро Паредеса, а также был близок к покупке Френки де Йонга из "Аякса", однако игрок в итоге выбрал "Барселону".

ПСЖ после 22 туров лидирует в Лиге 1 с преимуществом в 13 очков, при этом имея две игры в запасе.

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