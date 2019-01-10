Тухель недоволен судейством в матче с "Генгамом"

Наставник ПСЖ Томас Тухель выразил недовольство работой судейской бригады в четвертьфинальном матче Кубка французской лиги против "Генгама".

"Соперник три раза вошёл в нашу штрафную площадку и получил три пенальти. Это немыслимо. Тем более, второй пенальти был крайне спорным. Арбитр посмотрел видеоповтор, но всё равно назначил 11-метровый за обычный игровой контакт. Не знаю, заслужил ли "Генгам" победу. Странно проигрывать матч, когда в твои ворота ставят столько пенальти. Уверен, что подобное никогда не случится с "Реалом", "Барселоной" или "Баварией" - приводит слова Тухеля Goal.com.

Напомним, что ПСЖ уступил "Генгаму" со счётом 1:2 и вылетел из турнира.

Не пропустите: Кавани отказал китайскому клубу. | http://soccernews.ru