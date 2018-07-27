Тухель: "Неймар - чемпион"

Новоиспеченный главный тренер ПСЖ Томас Тухель высказался о поражении форварда своей команды Неймара и его сборной Бразилии на Чемпионате Мира в России.

" Я не думаю, что он нуждается в особой поддержке, все это сильно преувеличено. Конечно, вся Бразилия ждала большего от них, и это сказывается на игроках, это очевидно. Все в клубе хотят помочь ему пережить это, забыть то, что произошло на Чемпионате Мира и оставить все это в прошлом. Он - отличный игрок, он умеет справляться с победами и поражениями. Он - чемпион ", - цитирует наставника парижан Le 10 Sport.

Напомним, ПСЖ повесил ценник на Ди Марию. | soccernews.ru