Тухель: "Неймар может быть лидером, но капитанов я не собираюсь менять"

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Тухель: "Неймар может быть лидером, но капитанов я не собираюсь менять"

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель заявил, что не собирается ставить капитаном команды Неймра. Об этом сообщает Goal.

"Мы понимаем, что Неймар допустил ошибку, за что его и дисквалифицировали. Есть много способов показать, что ты являешься лидером. Неймар творческий игрок, он может быть лидером со своими качествами. Однако сейчас я очень доволен Тьяго Силвой и Маркиньосом в качестве капитанов. И менять их я пока не собираюсь", - сказал Тухель.

Ранее стало известно, что Неймара дисквалифицировали на 2 матча в Лиге 1 за удар фаната "Ренна". 

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