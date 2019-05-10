Тухель: "Неймар может быть лидером, но капитанов я не собираюсь менять"
Главный тренер ПСЖ Томас Тухель заявил, что не собирается ставить капитаном команды Неймра. Об этом сообщает Goal.
"Мы понимаем, что Неймар допустил ошибку, за что его и дисквалифицировали. Есть много способов показать, что ты являешься лидером. Неймар творческий игрок, он может быть лидером со своими качествами. Однако сейчас я очень доволен Тьяго Силвой и Маркиньосом в качестве капитанов. И менять их я пока не собираюсь", - сказал Тухель.
Ранее стало известно, что Неймара дисквалифицировали на 2 матча в Лиге 1 за удар фаната "Ренна".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|35
|85
|2
|Лилль
|35
|69
|3
|Лион
|35
|63
|4
|Сент-Этьен
|35
|62
|5
|Монпелье
|35
|55
|6
|Марсель
|35
|55
|7
|Ницца
|35
|52
|8
|Ним
|35
|49
|9
|Реймс
|35
|49
|10
|Страсбур
|35
|46
|11
|Нант
|35
|46
|12
|Анжер
|35
|45
|13
|Ренн
|35
|45
|14
|Бордо
|35
|38
|15
|Тулуза
|35
|37
|16
|Амьен
|35
|34
|17
|Монако
|35
|33
|18
|ФК Кан
|35
|30
|19
|Дижон
|35
|28
|20
|Генгам
|35
|25