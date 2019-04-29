Тухель: "Неймар ненавидит проигрывать"

Наставник ПСЖ Томас Тухель рассказал, что думает о недавнем инциденте, связанном с Неймаром. Об этом информирует Telefoot.

Напомним, после поражение парижан в Кубке Франции бразилец ударил одно из фанатов "Ренна".

"Я знаю, почему он так сделал, однако мы должны это обсудить внутри команды, а не на публику. Есть те, кто любят выигрывать и те, кто ненавидят проигрывать. Неймар именно такой", - сказал Тухель.

Ранее сообщалось, что из-за этого поступка бразильца дисквалифицируют на пять матчей.

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