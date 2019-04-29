Тухель: "Неймар ненавидит проигрывать"
Наставник ПСЖ Томас Тухель рассказал, что думает о недавнем инциденте, связанном с Неймаром. Об этом информирует Telefoot.
Напомним, после поражение парижан в Кубке Франции бразилец ударил одно из фанатов "Ренна".
"Я знаю, почему он так сделал, однако мы должны это обсудить внутри команды, а не на публику. Есть те, кто любят выигрывать и те, кто ненавидят проигрывать. Неймар именно такой", - сказал Тухель.
Ранее сообщалось, что из-за этого поступка бразильца дисквалифицируют на пять матчей.
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|Лион
|34
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|Сент-Этьен
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|Марсель
|34
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|Монпелье
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|Ницца
|34
|51
|8
|Реймс
|34
|49
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|Ним
|34
|46
|10
|Страсбур
|34
|45
|11
|Ренн
|33
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|12
|Нант
|34
|43
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|Анжер
|34
|42
|14
|Бордо
|34
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|Тулуза
|34
|36
|16
|Амьен
|34
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|Монако
|33
|32
|18
|ФК Кан
|34
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|19
|Дижон
|34
|28
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|Генгам
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