Тухель: "Никогда не думал о том, что уйду в отставку"

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Тухель: "Никогда не думал о том, что уйду в отставку"

Наставник ПСЖ Томас Тухель заявил, что никогда не думал о том, что покинет клуб. Об этом информирует AFP .

"Я никогда не думал о том, что нужно покинуть команду. Я тренер и несу ответственность за команду. Я не вижу в этом проблемы. Я знаю почему мы находимся в такой ситуации и делаю все, чтобы улучшить результаты.

Я постоянно общаюсь с руководством клуба, они недовольны нынешней ситуацией. Нам нужно найти наш стиль, нашу игру и найти надежных игроков", - сказал Тухель.

В нынешнем сезоне ПСЖ потерпел неудачу в Лиге чемпионов и Кубке Франции, однако в чемпионате страны стал победителем. 

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