Тухель о контракте с "Челси": "Было паршивое Рождество, а потом я словно нашел лучший подарок под елкой"

Наставник "Челси" Томас Тухель прокомментировал свои эмоции от назначения в лондонский клуб.

"АПЛ воодушевляет меня. "Челси" и сам чемпионат восхитительны.

С профессиональной точки зрения у меня было дерьмовое Рождество, я узнал об увольнении 23 декабря, под праздник. А потом я как-будто обнаружил под елкой самый лучший подарок.

Быть частью турнира с лучшими клубами и тренерами – мечта. И когда мечта превращается в реальность, то чувствуешь себя восхитительно.