Тухель о контракте с "Челси": "Было паршивое Рождество, а потом я словно нашел лучший подарок под елкой"

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Тухель о контракте с "Челси": "Было паршивое Рождество, а потом я словно нашел лучший подарок под елкой"Наставник "Челси" Томас Тухель прокомментировал свои эмоции от назначения в лондонский клуб.

"АПЛ воодушевляет меня. "Челси" и сам чемпионат восхитительны.

С профессиональной точки зрения у меня было дерьмовое Рождество, я узнал об увольнении 23 декабря, под праздник. А потом я как-будто обнаружил под елкой самый лучший подарок.

Быть частью турнира с лучшими клубами и тренерами – мечта. И когда мечта превращается в реальность, то чувствуешь себя восхитительно.

Я не думал, что это случится. А за последние 72 часа я оказался в "Челси" и в Премьер Лиге. Я не мог упустить эту возможность. Я бы жалел об этом всю оставшуюся жизнь", – приводит слова Тухеля TalkSport.

Читать также: "Челси" в дебютном матче Тухеля побил собственный рекорд 17-летней давности | http://soccernews.ru
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