Тухель объяснил обратную замену Хадсона-Одои

Теги челсикаллум хадсон-одоисаутгемптон

Тухель объяснил обратную замену Хадсона-Одои

Наставник "Челси" Томас Тухель рассказал, почему обратно заменил Каллума Хадсона-Одои в игре против "Саутгемптона" (1:1).

Хавбек вышел на поле после перерыва вместо нападающего Тэмми Абрахама, но был заменен на Хакима Зиеша на 76-й минуте.

"Я не доволен его самоотдачей, его отношением к делу, то, как он контрпрессинговал, так что принял решение убрать его с поля. Понимаю, что для футболистов это нелегко, однако уже завтра все это будет позади. Каллум имеет все шансы попасть в стартовый состав на матч против "Атлетико", - приводит слова Тухеля Squawka Football.

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