Тухель объяснил, почему подписал с "Челси" короткий контракт

Главный тренер "Челси" Томас Тухель рассказал, почему его контракт с английским клубом рассчитан всего на полтора года.

"Поначалу мне не нравилось то, что мой контракт истекает через 18 месяцев. Но затем я подумал, что это ничего не меняет. Даже если бы мне дали контракт на 4,5 года, то все равно могли бы уволить. Я все равно не мог быть уверенным, что отработаю весь срок контракта. Такова реальность", - приводит слова Тухеля Goal.

Тухель возглавил "Челси" несколько дней назад, сменив на посту главного тренера Фрэнка Лэмпарда, который был уволен.

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