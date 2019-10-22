Тухель оценил готовность Кавани и Мбаппе к матчу с "Брюгге"
Наставник ПСЖ Томас Тухель рассказал, насколько готовы к ближайшему матчу недавно восстановившиеся после травм форварды Килиан Мбаппе и Эдинсон Кавани.
Напомним, что сегодня парижане в гостях сыграют с "Брюгге" в рамках третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов.
"Мбаппе весь матч не сыграет, равно как и Кавани. Стоит ожидать тяжёлой игры. Этот соперник прекрасно умеет готовиться к домашним поединкам", - цитирует Тухеля официальный сайт УЕФА.
Матч "Брюгге" - ПСЖ состоится сегодня в 22:00 по московскому времени.
В текущем сезоне Мбаппе забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 7 встречах. На счету Кавани 2 мяча в 4 играх.
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