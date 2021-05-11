Тухель оценил работу Лэмпарда в "Челси"

Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен

Главный тренер "Челси" Томас Тухель оценил работу Фрэнка Лэмпарда.

– Заслуживает работа Лэмпарда в "Челси" высокой оценки?

– Фрэнк добился прекрасного результата на групповом этапе Лиги чемпионов. Он выиграл все матчи Кубка Англии. Лэмпард заложил основы для нашего выхода в финалы [Лиги чемпионов и Кубка Англии], и мы не стыдимся и не боимся заявлять об этом вслух. Так мне казалось с самого начала.

Фрэнк оставил в "Челси" большое наследие как игрок и увеличил его, поработав здесь как тренер. Мой штаб начал работу в середине сезона, и мы пытаемся закончить то дело, что он начал.

У Фрэнка есть все качества, о которых ты думаешь, когда слышишь название "Челси". Услышав его, ты сразу начинаешь думать о Фрэнке Лэмпарде, о том, какой он человек, о том, как он играл в футбол.

Это отражает его характер. Было приятно получить от него сообщение. Мы переписывались через пару дней после того, как я пришел в «Челси», но больше мы не общались, – сказал Тухель.

Также не пропустите: Ещенко дал эмоциональный комментарий после победы "Химками". | http://soccernews.ru