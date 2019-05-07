Тухель огласил руководству ПСЖ список игроков, которые не продаются

Наставник ПСЖ Томас Тухель сообщил руководству клуба имена футболистов, которых нужно обязательно сохранить во время летнего трансферного окна.

Как сообщает L’Equipe, в список "неприкасаемых" немецкий тренер включил защитника Маркиньоса, хавбека Марко Верратти, а также форвардов Неймара и Килиана Мбаппе.

В текущем сезоне ПСЖ стал победителем Лиги 1, вылетев при этом из Лиги Чемпионов на стадии 1/8 финала от "Манчестер Юнайтед".

Контракт 45-летнего Тухеля с парижанами рассчитан до лета 2020 года.

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